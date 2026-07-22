Autoridades municipales declaran emergencia por lluvias en Puerto Lempira

Tegucigalpa – Las autoridades municipales declararon emergencia por lluvias al municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, oriente de Honduras.

La Corporación Municipal de Puerto Lempira decidió en sesión extraordinaria declarar el estado de emergencia a causa de las lluvias en ese sector del país.

Las lluvias han dejado decenas de personas afectadas y los albergues.

Adicionalmente se habla de pérdidas millonarias de cultivos en la zona.

En las últimas horas fueron evacuadas 146 personas de la comunidad de Baikan y otros sectores afectados por la crecida del río.

Las labores de evacuación iniciaron el fin de semana y continuaron este martes, principalmente en el sector de Kanku, Puerto Lempira, donde las inundaciones mantienen completamente anegada la zona.

Las autoridades mantienen presencia permanente en la zona para continuar con las evacuaciones y brindar asistencia a las familias afectadas por las inundaciones.

La mayoría de las comunidades del municipio han resultado impactadas debido a su cercanía con el río Patuca. (RO)