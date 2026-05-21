Autoridades migratorias del Triángulo Norte fortalecen cooperación en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- Los directores de Migración de Honduras, Guatemala y El Salvador realizaron un recorrido por el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez y el puerto de cruceros Isla Tropical, en el marco del Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte de Centroamérica.

Durante la visita, la comitiva internacional conoció de cerca la logística migratoria implementada en la terminal portuaria Isla Tropical, donde las autoridades hondureñas manejan los protocolos para registrar y autorizar el desembarco seguro de más de 6,000 cruceristas de manera simultánea.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, señaló que junto a la subdirectora María Fernanda Casasola se busca fortalecer la relación entre los países de la región y agilizar los procesos en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas.

“Lo que buscamos es ofrecer el mejor servicio a los viajeros de la región”, expresó Cordero.

Por su parte, el director general de Migración y Extranjería de El Salvador, Ricardo Cucalón, calificó la experiencia hondureña como un importante aprendizaje estratégico y destacó el esfuerzo conjunto de los tres países para mejorar la atención a los viajeros.

“Vinimos a Honduras a conocer de cerca cómo funciona la atención migratoria en el puerto Isla Tropical y estamos aprendiendo. Para El Salvador, que está comenzando a incursionar con fuerza en la industria de cruceros, el modelo hondureño nos deja grandes lecciones y buenas prácticas que deseamos implementar”, manifestó Cucalón.

En el recorrido por el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, las delegaciones analizaron las tecnologías de control biométrico y la agilidad de los flujos de pasajeros internacionales.

Asimismo, la delegación de Guatemala, encabezada por el director general del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Danilo Rivera, identificó oportunidades de mejora que podrían ser implementadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Tras finalizar las visitas, las autoridades migratorias instalaron mesas de trabajo técnicas para avanzar en la unificación de sistemas informáticos y facilitar un tránsito intrarregional de turistas más rápido, seguro y con menos trámites burocráticos.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos regionales para fortalecer la innovación y la seguridad en las fronteras centroamericanas. IR