Autoridades migratorias del Triángulo Norte de CA definen hoja de ruta para agilizar el tránsito regional

Roatán – Implementación de nuevas tecnologías y réplica de modelos eficientes de control migratorio, sin descuidar la seguridad transfronteriza, fue parte de los compromisos firmados en el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte de Centroamérica.

El espacio de diálogo celebrado en Roatán, los días 19 y 20 de mayo de 2026, permitió el intercambio de experiencias exitosas orientadas a la innovación de los procesos de control migratorio y la facilitación del tránsito seguro de personas en los puestos fronterizos del bloque regional.

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero, en su calidad de anfitrión, enfatizó la importancia de esta reunión de trabajo regional como un hito histórico para la gobernanza migratoria.

Cordero resaltó además que la integración tecnológica y la homologación de procesos fronterizos robustecerán la seguridad nacional de las tres naciones, al mismo tiempo que dignificarán el trato a los flujos de viajeros y migrantes en los puestos de control.

Durante la jornada, el Director General de Migración y Extranjería de El Salvador, Ricardo Cucalón, reafirmó el compromiso de trabajar en bloque.

«Queremos vernos como una región que trabaja unida y ojalá el resto de los países de Centroamérica se nos unan por el bien de las personas que transitan por nuestras fronteras», destacó Cucalón.

Por su parte, el Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, detalló que este encuentro permitió evaluar modelos migratorios exitosos para replicarlos a escala regional.

«Este encuentro facilitó y fortaleció el diálogo regional para conocer dinámicas, compartir información, generar estadísticas conjuntas y construir una migración ordenada y segura», expresó Rivera.

En conclusión, los países del Triángulo Norte de Centroamérica avanzan con paso firme hacia una infraestructura fronteriza inteligente, promoviendo el desarrollo económico y el respeto integral a los derechos humanos en los corredores migratorios. JS