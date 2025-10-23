Autoridades logran liberación de comerciante secuestrado en Comayagua

Tegucigalpa – Un hombre de oficio comerciante que estaba privado de libertad fue liberado tras un operativo montado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en Taulabé, Comayagua.

La víctima es un hombre de 44 años de edad, originario de La Esperanza, Intibucá, quien se dedica al rubro del comercio.

Según el expediente el acto delictivo ocurrió en la colonia Llano de la Virgen, cuando la víctima se desplazaba hacia su vivienda y fue interceptada por sujetos desconocidos que lo privaron de libertad.

Los presuntos secuestradores exigían la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares como condición para su liberación, afectando gravemente la tranquilidad emocional de la familia.

De manera inmediata, la UNAS conformó equipos de trabajo especializados, brindando asesoría permanente a los familiares para manejar con prudencia el proceso de negociación y evitar mayores riesgos.

Durante el operativo, los responsables del rapto lograron darse a la fuga. Sin embargo, las investigaciones continúan de forma ininterrumpida en la zona para dar con el paradero de los implicados y llevarlos ante la justicia.

La víctima fue trasladada a Medicina Forense para su respectiva evaluación médica y bajo protección mientras avanza la investigación del caso. PD