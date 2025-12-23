Autoridades llaman a la prevención y recuerdan que el uso de pólvora está prohibido en la capital

Tegucigalpa- En el marco de las celebraciones navideñas, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para respetar la ordenanza que prohíbe la venta, compra, distribución y uso de pólvora en la capital.

-El incumplimiento de esta normativa conlleva multas de hasta 60 mil lempiras.

Sin embargo, más allá de las sanciones económicas, especialistas y cuerpos de socorro insisten en que el principal objetivo de la prohibición es prevenir accidentes que cada año dejan personas quemadas, mutiladas e incluso fallecidas, sobre todo menores de edad.

La pólvora, señalan, no es un juego ni una forma segura de entretenimiento, especialmente cuando se utiliza en espacios familiares y con presencia de niños.

“Una chispa puede convertirse en una tragedia. Quemaduras graves, incendios y lesiones permanentes son consecuencias reales del uso de pólvora”, advierten los expertos, quienes recuerdan que los menores de edad suelen ser las principales víctimas de estos incidentes.

En ese sentido, las autoridades exhortan a la ciudadanía a no confundir el peligro con diversión y a optar por formas seguras de celebrar las fiestas de Navidad y fin de año. Cuidar la vida y la integridad de los seres queridos debe ser la prioridad durante esta temporada de unión y alegría.

La municipalidad enfatizó que la venta y compra de pólvora continúa totalmente prohibida en el Distrito Central y que se mantendrán operativos de control para hacer cumplir la ley. No obstante, recalcaron que la prevención comienza en casa, con decisiones responsables que eviten accidentes lamentables.

“Estas fiestas navideñas deben ser motivo de celebración, no de luto. Cuidá a los tuyos, celebrá con responsabilidad y recordá que la seguridad también es una forma de amor”, concluyeron las autoridades.LB