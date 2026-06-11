Autoridades investigan la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle

Tegucigalpa– Las autoridades hondureñas investigan las circunstancias que rodean el fallecimiento de la reconocida chef Sandra Díaz del Valle, un hecho que ha generado consternación en diversos sectores del país debido a su destacada trayectoria en la promoción de la gastronomía nacional y su presencia en medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte policial, basado en el testimonio brindado por su pareja, Juan Fernando Lobo, Díaz del Valle recibió atención médica durante la cual un profesional de la salud le aplicó una inyección. Tras el procedimiento, la chef manifestó haber experimentado una sensación similar a una descarga eléctrica.

Según el informe, luego de ese episodio comenzó a presentar complicaciones en su estado de salud, por lo que el personal médico inició maniobras y procedimientos de atención de emergencia con el objetivo de estabilizarla.

Ante el agravamiento de su condición, se tomó la decisión de trasladarla de emergencia al Hospital Escuela. Sin embargo, al momento de su ingreso al principal centro asistencial del país, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A raíz de lo ocurrido, especialistas de Medicina Forense y otras autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte. Entre las diligencias en curso se encuentran la recopilación de testimonios, la revisión de los procedimientos médicos realizados y los análisis forenses pertinentes.

Las autoridades indicaron que los resultados de las investigaciones permitirán esclarecer las circunstancias que rodearon su deceso. IR