Autoridades investigan abandono de vehículo con supuesta cocaína y marihuana en Cortés

Tegucigalpa – En las últimas horas se reportó el abandono de un vehículo que transportaba supuesta marihuana y cocaína en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, por lo que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la Regional del Norte, realiza las diligencias investigativas orientadas a lograr la identificación y la posterior captura de las personas responsables, informó este martes el Ministerio Público (MP).

Los sospechosos del ilícito se conducían en un vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, color negro, el cual decidieron dejar abandonado ante la presencia de un retén policial en una de las calles desoladas de la referida localidad.

Durante las primeras inspecciones efectuadas al automóvil, el personal del MP contó con el acompañamiento de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y agentes de la UMEP-12.

En dicha revisión se contabilizaron 344 paquetes que contenían un aproximado de 500 puntas de supuesta cocaína cada uno, lo que representa un total estimado de 172 mil unidades de la sustancia.

Asimismo, los equipos encargados de la inspección del automotor localizaron 139 paquetes de supuesta marihuana, cuyo valor comercial asciende a unos 40 millones de lempiras, de acuerdo con el conteo y las valoraciones preliminares realizadas por las autoridades. (RO)