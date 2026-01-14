Autoridades informan captura de “poderosa” administradora financiera de la Pandilla 18

Tegucigalpa – La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), informó hoy de un golpe estructural a la Pandilla 18 con la captura de una de sus principales figuras financieras en la zona norte del país a la que definió como “poderosa” administradora de la estructura criminal.

-La capturada es hermana del creador de contenido conocido como «Caracolito».

La detención se ejecutó en la colonia La Independencia, sector La Planeta, municipio de La Lima, departamento de Cortés, donde fue arrestada una mujer de 28 años, conocida dentro del mundo criminal de la Pandilla 18 con el alias de “La Misionera”.

La capturada es hermana del creador de contenido conocido como «Caracolito» quien aceptó el parentesco, pero pidió que no la vincularan a él ya que se trata de una persona adulta.

“Sí, ella es mi hermana, pero no quiere que me involucren en sus cosas, ella es una persona adulta y sabe lo que hace. Ella es mi hermana y obviamente no la voy a despreciar por las cosas que haga porque es mi familiar, solo pido que no me involucren porque son cosas peligrosas que ponen en riesgo mi vida”, señaló el creador de contenido, Caracolito.

De acuerdo con las investigaciones, alias “La Misionera”, posee una trayectoria delictiva de aproximadamente 10 años dentro de la organización criminal, ostentando el rango de “Hongra”, posicionándose como la administradora financiera a nivel noroccidental.

La ahora detenida era la encargada de recolectar y administrar el dinero proveniente de cobros extorsivos en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro. Asimismo, ejecutaba “misiones”, relacionadas con el traslado de armas de fuego, sustancias ilícitas y fuertes sumas de dinero.

En su historial delictivo se detalla que ya había sido requerida por la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), en febrero del año 2019, por el delito de extorsión.

Al momento de la captura, los agentes de DIPAMPCO le decomisaron un vehículo tipo camioneta, presuntamente utilizado para el traslado de ilícitos, y dinero en efectivo producto de recientes actividades extorsivas.

Además, las autoridades la identifican como pareja sentimental de alias “Spooky”, cabecilla de la Pandilla 18 con rango de “Hommie”, quien actualmente se encuentra recluido en un centro penal de máxima seguridad ubicado en Ilama, Santa Bárbara.

Con esta captura, DIPAMPCO logró interrumpir el flujo de capital que sostenía las operaciones criminales de la Pandilla 18 en el sector noroccidental del país, representando un debilitamiento significativo de esta estructura delictiva organizada. (RO)