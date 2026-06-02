Autoridades informa de cierre de carretera hacía Danlí y habilita rutas alternas

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, comunicó el cierre temporal de la carretera que de la capital conduce a Danlí, El Paraíso, oriente de Honduras, a causa de un accidente vial que dejó al menos seis personas sin vida.

En horas del mediodía se registró un siniestro vial de gravedad en la Colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, sobre el tramo de la carretera que comunica la capital con la región oriental del país.

Conforme a los reportes preliminares disponibles al momento de emisión del presente comunicado, un vehículo de carga habría perdido el control, impactando estructuras y unidades de transporte en el sector. Las cifras de personas afectadas, lesionadas y fallecidas son de carácter estrictamente preliminar y están sujetas a actualización conforme avancen las labores de rescate coordinadas por el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, Medicina Forense y demás instituciones competentes presentes en la zona, señaló la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

“La carretera principal Tegucigalpa-Danlí se encuentra cerrada en ambos sentidos de circulación en el tramo de la Colonia Villa Nueva, hasta que determinemos la liberación segura de la vía. Personal de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se encuentra desplegado en el lugar, coordinando el control del flujo vehicular y la orientación a conductores”, indicó la Secretaría de Seguridad.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central han establecido los siguientes Puntos de Control con restricciones de circulación para transporte pesado: