Autoridades hondureñas proyectan que más de 1.5 millones de personas se movilizarán en Semana Santa

Tegucigalpa – Autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), prevén que más de 1.5 millones de personas se movilizaran durante la Semana Santa en Honduras.

Así lo dijo este martes, Luis Posadas, subdirector de preparación y respuestas de Copeco, quien detalló que estos veraneantes se desplazarán para realizar diferentes actividades, pero principalmente turismo interno.

Al respecto, exhortó a los veraneantes a tomar las medidas de prevención necesarias como conducir con precaución.

Dijo que como autoridades trabajan en una campaña de prevención, pero pidió a los veraneantes hacer lo propio para evitar engrosar las estadísticas de esta temporada.

Cabe señalar que el sector público suele gozar de asueto toda la Semana Santa, mientras que el sector privado solo concede dos días y medio.

Pese a esa disparidad la mayoría de hondureños se moviliza para hacer actividades que no puede hacer en otra temporada del año, como vacacionar o visitar a la familia en zonas rurales.

Las actividades religiosas también concentran una gran parte de las movilizaciones ya que el fervor católico está a la orden del día durante la denominada Semana Mayor. (RO)