Autoridades hondureñas dictan sentencia condenatoria contra juez de paz por maltrato familiar

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas dictaron sentencia condenatoria contra Sergio Acosta Valle, juez de paz del municipio de Cedros, Francisco Morazán, al ser hallado culpable del delito de maltrato familiar por hechos constitutivos de violencia física, psicológica y patrimonial cometidos en perjuicio de una dama.

En el proceso quedó acreditado que la ofendida interpuso en dos ocasiones acciones ante las autoridades competentes, estableciéndose que en el primer hecho ella se encontraba en su vivienda junto a sus hijos menores cuando el acusado llegó al lugar, la cuestionó sobre con quién saldría y, tras observar por una ventana a un amigo de la afectada, salió del inmueble portando un puñal con el que intentó atacarlo.

Asimismo, días después comenzaron a registrarse mensajes intimidatorios y amenazantes enviados por el imputado a través de WhatsApp, mediante los cuales le exigía abandonar la vivienda y le advertía sobre supuestas consecuencias si no accedía a sus exigencias, generándole temor y zozobra.

Posteriormente, ante el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) del Ministerio Público, se estableció además que el encausado ejercía control permanente sobre la vida personal de la víctima, restringiéndole amistades, vigilando sus actividades y realizando constantes actos de hostigamiento.

Además, en el juicio también se constató que el condenado ingresaba con frecuencia a la casa donde residía la víctima con sus hijos, revisaba habitaciones y tomaba fotografías sin autorización, reforzando el patrón de control y vigilancia.

Este día se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena donde se conocerá los años de prisión que será condenado el juez de paz. (RO)