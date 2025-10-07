Autoridades hondureñas buscan a dos desaparecidos por lluvias que dejan cuatro muertos

Tegucigalpa – El jefe de Alerta Temprana de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), Juan José Reyes, informó hoy que los desaparecidos a causa de las lluvias suman dos.

Tenemos cuatro muertos y dos desaparecidos por las lluvias, dijo.

Indicó que la primera persona desaparecida se reportó en Namasigüe, Choluteca, sur de Honduras, mientras que la segunda corresponde al departamento de Lempira, noroccidente del país.

Cabe señalar que Copeco mantiene en Alerta Amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida; y al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

De igual manera, mantiene una Alerta Verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma, en el departamento de Cortés.

El jefe de Alerta Temprana de Copeco advirtió que los suelos se encuentran saturados.

Razonó que la causa de las muertes fueron las lluvias, pero el detonante fue una mala decisión de cruzar algún río o quebrada.

En ese sentido, exhortó a la población a no cruzar ríos y quebradas aunque no esté lloviendo.

Explicó que los niveles de los ríos pueden tardar hasta cinco días después de las lluvias en recuperar su caudal, por lo que es peligroso cruzarlos incluso después de las lluvias. (RO)