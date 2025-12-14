Autoridades hondureñas activan protocolos tras detectar un mapache en una embarcación de EEUU

Tegucigalpa – Las autoridades hondureñas activaron protocolos fitosanitarios tras detectar un espécimen de Procyon lotor (mapache) encontrado a bordo de una embarcación proveniente de los Estados Unidos.

En se orden, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través de la Región Forestal de Noroccidente, en coordinación con OIRSA–SEPA y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortés , atendió una incidencia relacionada con un espécimen de Procyon lotor encontrado a bordo de una embarcación proveniente de los Estados Unidos y con destino a Puerto Cortés, Honduras.

La detección de fauna silvestre procedente de otras regiones del mundo constituye un evento de alto interés sanitario y ecológico, ya que estos individuos pueden representar riesgos biológicos, epidemiológicos y ecológicos, incluyendo la posible introducción de especies exóticas invasoras, patógenos o alteraciones en los equilibrios naturales de los ecosistemas.

El Departamento de Vida Silvestre del ICF procederá a la reubicación del espécimen, se informó.

Si un mapache se siente amenazado, atacará. Tienen dientes y garras afilados que pueden causar daños considerables.

Lo anterior generó alarma en el puerto, sin embargo, las autoridades actuaron conforme a protocolo y lograron la custodia del animal que ahora será trasladado a un lugar especializado.