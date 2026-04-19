Autoridades flexibles a un “ajuste temporal” al pasaje del taxi

Tegucigalpa – Sin oficializar una cifra, las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), están flexibles a conceder un “ajuste temporal” a la tarifa del taxi.

Así lo refirió este fin de semana el comisionado Emilio Maldonado, quien dijo que se encuentran en diálogos, pero todavía no se autoriza un aumento a la tarifa.

Maldonado dialogó con la dirigencia del rubro en la zona norte del país y dijo que esta semana continuarán en mesas técnicas.

Insistió que todavía no se autoriza un aumento, pero se negocia un “ajuste temporal”.

Cabe señalar, que la dirigencia del rubro de taxis planteó realizar un aumento de cinco lempiras a la tarifa por servicio de transporte.

Otra opción es que se apruebe un quinto pasajero.

Los combustibles mantienen una tendencia al alza en su precio desde hace 16 semanas en Honduras, por lo que diferentes rubros resienten el impacto y exigen un ajuste a la tarifa por diferentes servicios.

Actualmente se paga en la zona urbana una tarifa de 20 lempiras por el servicio de taxi, pero la dirigencia del rubro propone aumentar a 25 lempiras el pasaje. (RO)