Autoridades federales admiten que deportación de estudiante hondureña fue un error

Tegucigalpa – El gobierno federal ofreció una disculpa por la deportación de una estudiante hondureña, informaron medios hispanos en Estados Unidos.

Un abogado que representa a la administración de Trump admitió en un tribunal federal en Boston que los agentes de inmigración violaron una orden judicial cuando Any Lucia López Belloza, estudiante de primer año de 19 años de Babson, fue deportada, informó Telemundo.

La estudiante fue deportada a Honduras el 22 de noviembre de 2025.

López Belloza planeaba sorprender a su familia en Texas viajando para visitarlos en Acción de Gracias cuando fue detenida en el Aeropuerto Logan en Boston.

«Quiero ofrecer una disculpa sincera,» dijo el fiscal adjunto de EE.UU., Mark Sauter, en el tribunal, según informó The Boston Globe. «El gobierno lamenta esa violación y reconoce que ocurrió».

Pese a la admisión del error, todavía se desconoce si la hondureña podrá regresar a ese país y retomar sus estudios.

El abogado de la estudiante, Todd Pomerleau, dijo a NBC10 Boston que el gobierno hizo esta admisión después de que él presentara una moción por desacato.

«Las clases comienzan el próximo martes. Ella no tiene ninguna garantía de que podrá volver,» dijo Pomerleau.

El abogado expuso que las autoridades estadounidenses no han hecho ningún intento por facilitar su regreso. (RO)