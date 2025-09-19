Autoridades evacuaron a 136 personas en la capital por situación de alto riesgo ante lluvias

Tegucigalpa – Julio Quiñones, coordinador de proyectos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó hoy que 136 personas fueron evacuadas en la capital por encontrarse en alto riesgo ante las lluvias.

Detalló que unos 20 barrios y colonias capitalinas se han visto afectados por las lluvias.

Sin embargo, más de 600 barrios y colonias se encuentran vulnerables, detalló.

Con base en lo anterior, informó que la alerta amarilla continuará en la capital hondureña.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), para las próximas horas se esperan nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas.

Los mayores acumulados de agua se concentrarán en las regiones Sur, Noroccidente, Occidente, así como en zonas del Centro y Oriente del país.

Las autoridades mantienen a la capital bajo una alerta amarilla desde el pasado martes, el lunes se decretó alerta verde, pero el día siguiente se aumentó a amarilla. (RO)