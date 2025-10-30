Autoridades erradican e incineran 40 mil arbustos de hoja de coca en Olancho

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), realizaron hoy la erradicación e incineración de 40 mil arbustos de hoja de coca, en el departamento de Olancho.

De igual manera, se realizó la destrucción de un laboratorio rústico utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, en una zona montañosa de la Sierra de Agalta, municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

La operación contó con el apoyo de efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y Unidad Metropolitana de Policía #15 (UMEP-15).

Cabe destacar, que la plantación y la estructura rústica fueron ubicadas el pasado 23 de abril del presente año, como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por funcionarios antidrogas en la zona.

Olancho es uno de los departamentos con mayor incidencia en este tipo de hechos. PD