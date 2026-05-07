Autoridades detienen a tres policías militares vinculados al robo de nueve millones de lempiras

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas ejecutaron la detención de tres policías militares, a quienes se les supone responsables de los delitos de robo con violencia, abuso de autoridad, uso indebido de uniforme, insignias de uso militar y asociación para delinquir.

Los hechos que motivaron esta acción ocurrieron el pasado 12 de agosto de 2025, cuando los procesados, utilizando indumentaria de tipo militar, interceptaron a un testigo protegido bajo el pretexto de realizar un registro personal.

Durante el suceso, los sospechosos condujeron a la víctima hacia el segundo nivel de su vivienda y le exigieron la apertura de una caja fuerte.

Bajo amenazas y tras ordenarle a la víctima permanecer boca abajo, los individuos se apropiaron de una suma aproximada de nueve millones de lempiras, diversas joyas y un arma de fuego tipo Glock, serie AGPP24. Una vez obtenido el dinero, los implicados lo cargaron en mochilas y abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Mediante diligentes procesos investigativos, la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) logró concatenar los hechos acaecidos e identificar los puntos exactos de residencia de los sospechosos.

Esto permitió la ejecución de las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, ante el cual deberán responder por los cargos imputados. (RO)