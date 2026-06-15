Autoridades descartan mano criminal en incendio de microbús tras accidente en Villa Nueva

Tegucigalpa- Las autoridades descartaron que el incendio de un microbús registrado en la colonia Villa Nueva haya sido provocado por un acto criminal, luego de las investigaciones preliminares realizadas tras el incidente ocurrido en horas de la madrugada.

El director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Jorge Daniel Molina, explicó que el vehículo tomó fuego después de sufrir un accidente de tránsito, descartando cualquier vínculo con acciones delictivas.

«Lo que pasó fue que este vehículo tuvo un accidente en horas de la madrugada y posteriormente tomó fuego», detalló el funcionario.

Producto del siniestro resultó lesionada la conductora identificada como Yasmín Nohemí Tinoco, quien recibió atención inmediata por parte de elementos de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos y fue trasladada al Hospital Escuela para recibir asistencia médica especializada.

De acuerdo con el informe oficial, la joven se encuentra estable de salud y permanece bajo observación médica.

Tras atender la emergencia, las autoridades notificaron a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes para retirar el vehículo de la vía pública y determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Las investigaciones continúan para establecer las causas exactas del percance, mientras las autoridades reiteraron que, hasta el momento, no existen indicios de participación criminal en el hecho.LB