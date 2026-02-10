Autoridades del Instituto Nacional de Migración sostienen importante reunión con la delegación de la OIM

Tegucigalpa– . Un encuentro de diálogo sostuvieron las autoridades del Instituto Nacional de Migración-INM con la delegación de la Organización Internacional para las Migraciones-OIM.

En la reunión, participó el Director Ejecutivo del INM, Carlos Cordero y la jefe de la misión de OIM, Mariana Rendón, así como parte de los equipos de ambas instituciones.

Se aprovechó en un primer momento para rememorar la experiencia de trabajo que han alcanzado ambas entidades en proyectos de cooperación, modernización y gestión migratoria.

También se retomaron aspectos como el trabajo y las prioridades que se atenderán en temas como la atención de los migrantes, emigración, así como el retorno y fortalecimiento de las capacidades de asistencia en aeropuertos y fronteras.

Otros de los temas fue la mejora en la seguridad fronteriza como a través de sistemas tecnológicos como el biométrico, así como las capacitaciones para el personal en áreas como la identificación de documentos fraudulentos.

“Es necesario para nosotros capacitar a nuestros personales con peritos biométricos en temas como la identificación facial y táctil que permitan una mayor eficiencia operativa”, dijo Cordero.

La inclusión laboral y desarrollo económico para los migrantes retornados también fue parte de las conversaciones.

“Recibimos además una invitación para participar en la Cumbre Internacional sobre Gestión y Tecnología Fronteriza, evento que se realizará en el mes de marzo en la Ciudad de México”, expresó el funcionario. IR