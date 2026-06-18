Autoridades del INP sostienen importante reunión con la UNAH

Tegucigalpa – Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) sostuvieron una importante reunión de trabajo con representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mediante la cual se acordó la próxima firma de un Convenio Marco de Colaboración orientado a fortalecer los procesos de formación, capacitación y desarrollo institucional entre ambas entidades.

La iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación que permitan impulsar actividades conjuntas en beneficio del personal de la carrera de los servicios penitenciarios, promoviendo espacios académicos, programas de actualización profesional y oportunidades de fortalecimiento de capacidades en distintas áreas del conocimiento.

Asimismo, el convenio contempla la implementación de programas educativos dirigidos a las personas privadas de libertad, con el propósito de ampliar sus oportunidades de formación académica y contribuir a los procesos de rehabilitación, reinserción social dentro del sistema penitenciario nacional.

Durante el encuentro, destacaron la importancia de generar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior que permitan elevar los estándares de profesionalización del talento humano penitenciario y fortalecer las acciones encaminadas a la transformación del sistema penitenciario del país.

Las autoridades del INP y de la UNAH coincidieron en que esta alianza representa un paso significativo para el fortalecimiento de la educación, la investigación y la capacitación, reafirmando su compromiso de desarrollar iniciativas conjuntas que generen un impacto positivo tanto en el personal penitenciario como en la población privada de libertad. JS