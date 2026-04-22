Autoridades decomisan más de 35 unidades del transporte público en SPS

Tegucigalpa – Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron en la ciudad de San Pedro Sula el decomiso de más de 35 unidades del transporte público de distintas rutas, debido al incumplimiento de la Ley de Tránsito.

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos estratégicos de la zona norte, donde se detectaron múltiples irregularidades en la prestación del servicio, principalmente relacionadas con la falta de documentación en regla, condiciones inadecuadas de operación y violaciones a las normas que regulan el transporte de pasajeros. Estas faltas representan un riesgo directo para la seguridad de los usuarios.

Durante las inspecciones, las autoridades aplicaron lo establecido en el artículo 79 y el artículo 102, último párrafo, de la Ley de Tránsito, los cuales obligan a los conductores y unidades a cumplir con requisitos legales y condiciones seguras para circular, facultando además a las autoridades a decomisar vehículos que operen de manera irregular o fuera de la normativa vigente.

En el operativo se decomisaron cerca de 40 unidades de transporte entre microbuses, conocidos como rapiditos y microbuses tipo Coaster, donde sus conductores incumplieron la normativa vigente.

El subcomisionado de Policía Jairo Ramos, jefe de Vialidad y Transporte en la Zona Norte, afirmó que «estos operativos buscan garantizar un servicio de transporte seguro, ordenado y conforme a la ley, reiterando que continuarán las acciones en toda la región norte para sancionar a quienes incumplan la normativa». (RO)