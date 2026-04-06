Autoridades decomisan en Comayagüela 62,583 cigarrillos y medicamentos sin registro

Tegucigalpa – Autoridades de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), realizaron hoy en Comayagüela el decomiso de 62 mil 583 unidades de cigarrillos de diversas marcas que no contaban con la documentación soporte de pago de impuestos ni la autorización sanitaria correspondiente.

Durante la operación dirigida por el Ministerio Público, participaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Protección al Consumidor, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Policía de Fronteras.

En el conteo de la mercancía retirada para su comercialización se identificaron productos de las marcas Modern, Silver Elephant, Marble, 96 Jloong, Sevios y Genial, entre otras, los cuales fueron decomisados por la supuesta comisión del delito de contrabando constitutivo de faltas.

Asimismo, el personal especializado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA) detectó irregularidades en algunas farmacias del sector, donde se constató la ausencia de regentes farmacéuticos y la falta de registro en los libros de trazabilidad para medicamentos controlados.

Como resultado de estos hallazgos, las autoridades procedieron al decomiso de mil 320 frascos de Ginseng Royal Jelly, 60 botellas de Ginseng Coreano y diversas unidades de fármacos como Amoxicilina, Ciprofloxacina, Enalapril Maleato, Carbamazepina, Dolo-Nervisel, Sudagrip Balsámico, Prednisolona, Clonazepam y Lanzocap.

Estas inspecciones preventivas tienen como objetivo primordial proteger la salud de la ciudadanía y verificar que los productos comercializados cumplan con el listado autorizado por el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), garantizando así que tengan la documentación soporte del respectivo pago de impuestos y la seguridad sanitaria del país, indicaron las autoridades. (RO)