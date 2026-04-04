Autoridades deciden no realizar caravanas de retorno de vacacionistas este año

Tegucigalpa – Daniel Molina, jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó este Sábado de Gloria que el alto mando de la Policía Nacional determinó no realizar caravanas de retornos de vacacionistas este año.

– Las caravanas de retorno son acciones de acompañamiento en ciertos tramos de la carretera CA-5 por parte de patrullas policiales que escoltan al inicio y al final de las mismas.

En su lugar se continuarán con los retenes de control en los distintos ejes carreteros del país, dijo.

La decisión obedece a que buscan fluidez y no retrasos en el retorno de los vacacionistas a la capital hondureña.

También se debe a una medida para evitar el gasto de combustible, agregó el jefe de operaciones de la DNVT.

Cabe señalar, que el diputado Carlos Umaña criticó hoy que con los actuales costos de combustibles no tiene sentido estar más de una hora en una cola a causa de un operativo de control de parte de las autoridades de la DNVT.

A partir del lunes, la gasolina súper subirá 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea de 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón. (RO)