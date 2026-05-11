Autoridades deben coordinar acciones para atender a hondureños detenidos en EEUU con problemas de salud

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), exhortó hoy, a las autoridades hondureñas, para que, a través de las oficinas consulares, en Estados Unidos, visiten, en los centros de detención, a los hondureños con problemas de salud y realicen las coordinaciones inmediatas para que se les brinde asistencia médica y así evitar daños irreparables.

Las personas que están en los centros de detención, en Estados Unidos, y que presentan problemas en su salud requieren de la atención urgente de las oficinas consulares de Honduras en los diferentes Estados de ese país, dijo la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

El llamado es, a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las oficinas consulares que están en los diferentes Estados de los Estados Unidos para que brinden esa asistencia humanitaria, que puedan visitar a las personas que están detenidas en los centros de detención, pero también que hagan las coordinaciones inmediatas para que se les brinde la asistencia médica a estas personas.

Indicó que ya han tenido casos de hondureños que presentaban problemas de salud y que fallecieron en los centros de detención.

Añadió que, para prevenir daños irreparables en la vida y en la integridad de las personas que están detenidas y que están presentando problemas de salud, es necesario que se les brinde atención, de lo contrario su vida puede estar en riesgo y tener un desenlace fatal.

Reyes expresó que no tiene un número exacto de hondureños detenidos en Estados Unidos, aunque no descarta que, haya personas que han estado dos o más meses detenida.

Hay personas que son detenidas y a la siguiente semana las están enviando al país, pero también hay personas que duran meses detenidas y luego son trasladas al territorio hondureño, dependiendo el tipo de proceso que tienen en su contra.

Explicó que cuando hay una orden de deportación es más rápido el proceso, pero, en otros casos, cuando las personas presentan una solicitud de fianza lleva un tema de revisión y, hasta que se resuelven, se pueden enviar.

Ley Especial es una “buena medida”

En fecha reciente, el Congreso Nacional aprobó la «Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias», una normativa diseñada para apoyar a los hondureños que regresan al país, ya sea por deportación o retorno voluntario y que les permite la introducción de bienes y herramientas de trabajo sin pagar impuestos y facilitar su reinserción económica.

Reyes calificó la aprobación de dicha Ley como “una buena medida”, más en estos momentos donde hay personas que están retornado al país y que, de repente no tienen los recursos económicos para poder traer sus menajes.

Esto va a permitir que la mayoría de los hondureños, que hayan estado en Estados Unidos y que tienen su vehículo, un menaje de casa, lo puedan traer al territorio hondureño sin generar un tema de impuestos.

Obviamente, esto no es que les exonera totalmente el pago que tienen que hacer a empresas privadas para el traslado de mobiliario o bienes muebles que pueden traer desde Estados Unidos.

A veces los impuestos que se pagan son mas elevados que el costo de las cosas que se traen del exterior, entonces es un buen beneficio, una buena medida que va a beneficiar a muchos compatriotas que están siendo retornados al país, comparó.

En fecha reciente, el Conadeh expresó su preocupación por la falta de respuesta integral, de las autoridades hondureñas, a las necesidades que presentan las personas migrantes retornadas al país que suman más de 15,400 en los primeros 120 días del 2026, lo que representa el retorno de 129 diarios aproximadamente.

Elsy expuso que, durante el 2026, más de 15,400 compatriotas han sido retornados y algunos con órdenes de deportación.

Las 15,449 personas migrantes de Honduras que fueron retornadas y deportadas al país, entre enero y abril del 2026, (120 días) representa un promedio mensual de 3,862 personas, es decir, 129 diarios.

Unas 14,017 personas, de este país centroamericano, fueron retornadas o deportadas de los Estados Unidos, lo que representa el 91% de los casos, seguido por 1,356 de México y 76 de Guatemala. Durante estos 120 días fueron retornados a Honduras, 1,265 niños, 251 niñas, 1,432 mujeres y 12,481 hombres. IR