Autoridades de Perú realizan 75 interdicciones contra minería ilegal en reserva amazónica

Lima.– Las autoridades peruanas han realizado 75 acciones de interdicción terrestre y fluvial contra la minería ilegal, en lo que va del año, en la amazónica Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en la región sureña de Madre de Dios, para evitar la deforestación y la contaminación del medio ambiente con mercurio, según informó este martes la entidad forestal.

Las acciones de interdicción, o bloqueo de una actividad, han permitido destruir 16.000 galones de diésel, 370 campamentos mineros ilegales, 211 balsas tipo traca, 202 motores, 130 bombas de succión, 170 motocicletas, 33 generadores eléctricos, 30 botes, 95 tolvas, 40 motosierras, entre otros equipos e insumos utilizados por mafias de minería ilegal.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que estas acciones se ejecutan en el marco de la ‘Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en Perú al 2030’ con la participación de la Policía Nacional, el Ejército peruano, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

El Sernanp, como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, brinda el soporte logístico permanente en los puestos de vigilancia y control Otorongo, Azul, Malinoswki y Yarinal, donde trabajan de manera continua los efectivos policiales, el personal de Dicapi y guardaparques especializados, indicó.

Actualmente, más de 70 guardaparques y personal técnico realizan labores de monitoreo y vigilancia en 10 puestos de vigilancia y control dentro de la Reserva Nacional Tambopata, lo que facilita información en tiempo real sobre el avance de las actividades ilícitas y permitiendo una rápida capacidad de respuesta operativa.

Además, el Estado ha fortalecido las acciones de intervención mediante monitoreo satelital y sobrevuelos con drones, herramientas que permiten identificar nuevos focos de invasión minera, anticipar desplazamientos de actividades ilegales y proteger los sectores más vulnerables de esta área natural protegida.

La autoridad forestal precisó que las operaciones se han ejecutado en zonas clave como Correntada, Isla Córdova, Playa Vilma, río Malinowski, Filadelfia, Valle Dorado, La Cumbre y Aguas Negras, donde se logró destruir infraestructura, equipos, campamentos e insumos ilegales utilizados para actividades ilegales.

El Sernanp subrayó que la minería ilegal no solo provoca deforestación y contaminación por mercurio, sino también pone en riesgo las actividades económicas sostenibles de miles de familias de Madre de Dios, como el turismo, el cultivo de castaña y los bionegocios.

Entre 2024 y 2026, el Sernanp ha brindado soporte logístico para 256 acciones de interdicción ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército del Perú, Dicapi y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), como una respuesta articulada frente a la minería ilegal en Madre de Dios, región limítrofe con Bolivia y Brasil. EFE/ir