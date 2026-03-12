Autoridades de la ENP buscan potenciar el comercio regional e internacional

Puerto Cortés-. El gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, Yaudet Burbara, sostuvo una reunión con el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

Durante el encuentro, Burbara expuso la visión y las prioridades actuales de la Empresa Nacional Portuaria en materia de modernización logística y facilitación del comercio.

“El PNUD es una institución cuyo acompañamiento vale la pena, ya que cuenta con la experiencia y las buenas prácticas necesarias para el manejo público. En la Portuaria tenemos varios retos: el tema de los rayos X, por ejemplo; la operatividad del puerto; y el acompañamiento para garantizar la responsabilidad del puerto con el medio ambiente.” Dijo Yaudet Burbara, gerente general de la ENP y ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico.

El Representante del PNUD destacó algunas de las áreas en las que pueden brindar acompañamiento técnico, entre ellas: la transformación digital y la mejora de la eficiencia logística, a través del desarrollo de plataformas digitales, la interoperabilidad de datos y soluciones tecnológicas para la facilitación del comercio.

“En este encuentro con el Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria, he reafirmado nuestro compromiso de acompañar iniciativas orientadas a la modernización, digitalización y sostenibilidad del sistema logístico y portuario de Honduras” expreso Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras.

Asimismo, mencionó el impulso a la logística sostenible y la promoción de puertos verdes. A nivel global, el PNUD trabaja en soluciones orientadas a reducir la huella ambiental de la infraestructura y los sistemas logísticos, mediante prácticas de eficiencia energética, reducción de emisiones y sostenibilidad en las operaciones portuarias.

Puerto Cortes es el corazón logístico de Honduras y uno de los más importantes de Centroamérica, operado por la Empresa Nacional Portuaria. IR