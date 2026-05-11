Autoridades condenan incendios forestales provocados en Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) condenaron hoy los incendios forestales provocados y llamaron a reforzar acciones contra responsables.

Copeco y A.M.D.C. condena enérgicamente las acciones de personas irresponsables que continúan provocando incendios forestales en distintas regiones del país, atentando contra los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de la población hondureña, subraya un comunicado conjunto.

Estas acciones criminales han generado una severa contaminación atmosférica y un deterioro significativo en la calidad del aire, provocando afectaciones respiratorias principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, incrementando además los riesgos sanitarios derivados de las altas temperaturas que actualmente afectan el territorio nacional.

Copeco y A.M.D.C. reconocen el esfuerzo permanente de las instituciones que integran el Comité Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR), entre ellas el Instituto de Conservación Forestal (ICF), las Fuerzas Armadas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, AMITIGRA, Comité Ecológico de la Aldea Suyapa, comités voluntarios y demás entidades de respuesta, que diariamente arriesgan sus vidas en el combate de incendios forestales y de zacateras, enfrentando humo denso, temperaturas extremas y condiciones de alto riesgo, subraya el escrito.

En el departamento de Francisco Morazán, particularmente en el Distrito Central, permanecen activos varios incendios forestales, incluyendo sectores de la Montaña de La Tigra, principal pulmón natural de la capital.

De acuerdo con denuncias ciudadanas e investigaciones en curso, algunos de estos incendios podrían estar relacionados con acciones humanas orientadas a la expansión de asentamientos irregulares, generando graves impactos ecológicos y ambientales sobre Tegucigalpa y zonas aledañas.

Según datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), durante la presente temporada más de 21 mil hectáreas de bosque han sido afectadas por aproximadamente 574 incendios forestales en el país.

Ante esta situación, Copeco y A.M.D.C. Realizaron un llamado urgente a la conciencia ciudadana para prevenir prácticas que generen incendios y exhortan a las autoridades competentes a continuar las investigaciones, aplicar la ley y redoblar esfuerzos orientados a la protección de los bosques y el medio ambiente en Honduras. (RO)