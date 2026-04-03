Autoridades buscan a dos personas desaparecidas en Semana Santa tras rescate de uno

Tegucigalpa – El viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Luis Suazo, informó este Viernes Santo que tres personas permanecen desaparecidas, pero una ya fue recuperada sin vida.

– Este viernes se confirmó el rescate del cuerpo de Abelino Chavez.

En ese sentido, detalló que han activado todos los equipos para la búsqueda de las mismas.

Las personas desaparecidas fueron reportadas en el norte de Honduras donde existe una gran afluencia de turistas, externó.

Precisó que durante la Semana Santa se registra ocho decesos, siete de ellos por sumersión.

Una persona perdió la vida en un accidente vial, agregó al tiempo que destacó que aunque las anteriores cifras son lamentables representan un descenso respecto a 2025.

Las tres personas desaparecidas podrían engrosar las anteriores cifras oficiales.

Se prevé que el domingo por la tarde se brinde un informe oficial de las incidencias registradas en la Semana Mayor. RO