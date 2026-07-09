Autoridades alertan de alta infiltración de estructuras criminales en el rubro de mototaxis

Tegucigalpa – Jorge Daniel Molina Gálvez, director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional de Honduras, alertó hoy de una alta infiltración del crimen organizado en el rubro de las mototaxis.

– El sujeto que ultimó a motorista en las últimas horas en Comayagüela se transportaba en una mototaxi.

“Hay estructuras en las mototaxis y están filtradas de una manera poderosa y en un porcentaje alto”, refirió el funcionario policial.

A renglón seguido, recordó que las mototaxis operan de forma ilegal en la ciudad ya que no cuentan con permiso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Consideró que para atacar esa problemática se debe dejar sin circulación a este rubro. “Tenemos que atacar ese problema y poder dejarlos fuera de circulación”, expresó.

En ese contexto, dijo que mantiene comunicación con autoridades del IHTT para emplear acciones que permitan dejar fuera de circulación a este rubro.

También externó estar al tanto de que la gente empezará a criticar y decir que la Policía está en contra de las mototaxis.

No obstante, afirmó que se trata de una medida estructural para ordenar la sociedad indisciplinada que se tiene y atacar el problema de raíz. PD