Autoridades alertan a la población sobre nueva modalidad de secuestro “virtual o falso servicio”

Tegucigalpa – La Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones adscrita a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de secuestro que estarían utilizando integrantes de estructuras criminales para obtener dinero mediante la intimidación.

Esta nueva forma de cometer el delito se le ha denominado “secuestro virtual o falso servicio”, que es cometido a través de plataformas de redes sociales mediante las cuales ubican a personas o empresas que prestan servicios y se hacen pasar por falsos clientes y envían enlaces con la ubicación en la que presuntamente se necesita dicho servicio.

Cuando las víctimas llegan al lugar, al personal técnico de esas empresas se le realiza una vídeo llamada, amenazándolos que no se muevan porque que están siendo vigilados por miembros de cárteles de narcotráfico o grupos delictivos, es así que solicitan transferencias económicas para dejarlos salir del sector; en algunos casos se ha detectado que aun realizando el pago, exigen más dinero.

En ese sentido, Fiscales y agentes de la Unidad Antisecuestros (UNAS) de la Policía Nacional recomendaron a la población identificar al supuesto cliente con sus generales, dirección, número telefónico, lugar exacto donde realizará el servicio, al facilitar ubicaciones apartadas de calles principales, solicitar al «cliente» encontrarse en un punto transitado.

Asimismo, de ser posible solicitar anticipo del trabajo/servicio a realizar, reunirse previamente en un lugar social para gestionar el servicio/trabajo, denunciar inmediatamente al momento de recibir una llamada de exigencia económica, en caso de realizar un pago a cambio de la liberación, solicitar a la persona que hizo dicho depósito llamar a la entidad financiera para congelar la transacción.

Finalmente, no acceder a contestar vídeo llamadas y desconfiar de solicitudes urgentes, demasiado favorables económicamente o poco claras. (RO)