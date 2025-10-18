Autoridades advierten de nuevas crecidas de ríos este fin de semana

Tegucigalpa – El meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), Alberto López, advirtió que varios ríos aumentarán su caudal la tarde de este sábado.

Lo anterior obedece a los acumulados de lluvias de los últimos días, por lo que permanecen en vigilancia.

Dijo que vigilan con especial atención el río Ulúa en el norte del país.

No obstante, se prevé que varios ríos del país aumenten su caudal e incluso se teme por un desbordamiento, apuntó.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), una vaguada en superficie, sumada a la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe, seguirá provocando lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañados de tormentas eléctricas sobre las regiones suroccidental, sur, central y suroriental del país.

Con base en lo anterior, a las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias, dijo el experto. (RO)