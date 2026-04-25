Alrededor de 50 personas se postulan para cargos vacantes en el CNE y TJE

Tegucigalpa – Continúa la llegada de autopostulantes al Congreso Nacional con el objetivo de optar a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Desde tempranas horas, varios profesionales han acudido a presentar su documentación, buscando formar parte de estos organismos clave en el sistema democrático del país.

El proceso forma parte de la selección de nuevas autoridades que tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia y legalidad en futuros procesos electorales.

Entre los postulantes de este sábado está el exdiputado Ramón Barrios y el diputado Mario Portillo para el TJE.

Un total de 49 personas han presentado su postulación en el Congreso Nacional, 25 para el CNE y 24 para el TJE.

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También se han postulado Germán Altamirano, Alfredo Enrique Laínez, Olvan Coella, José Gaspar Álvarez, Vilma Clementina Zuñiga, Oved López, Walter Jeremías López, Renán Inestroza, Mirtha Gutiérrez Reyes, Boris David Rodríguez, Gabriel Adalberto Espinal, José Pompilio Ochoa, Santos Roberto Peña, Walter Alex Banegas, Idulfo Melquiades Alonzo, Tomás Alfonso Cardona, Miguel Pineda Echeverría, Sergio Ottoniel Vélez, Erick Felipe Hernández, Carlos Humberto Romero, Héctor Manuel Alvarenga, Geovanny Antonio Carías, Eduardo Enrique Fuentes, Heriberto Baquedano Membreño y Germán Leitzelar hijo.

Mientras que en el TJE, han presentado su solicitud de aspiración: José Isabel Oyuela, Arístides Mejía, Karla Romero, Claudia Lizeth Aguilera, Vilma Clementina Zuñiga, Renán Inestroza, Boris David Rodríguez, Juan Carlos Berganza, Landon Arnold Gough Ducker, Álvaro Josué Bardales, Víctor Manuel Murillo, Jacob Misael Flores, Agapito Alexander Rodríguez, Nilia Ramos, Ramón Barrios, Olimpia Astrid Bustillo, Idulio Melquiades Alonzo, Santos Roberto Peña, Eva Fabiola Castro, Ada Montoya, Miguel Pineda Echeverría, Erick Felipe Hernández, Mario Portillo y Heriberto Baquedano Membreño. IR