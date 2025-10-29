Autoconvocatoria de los diputados de la oposición está enmarcada en la ley: Cohep

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo expresó este miércoles que la autoconvocatoria realizada por los diputados en oposición está enmarcada en la ley.

“Lo que me ha asesorado nuestro equipo de abogados del Cohep es que lo sucedido está en el marco de la ley”, expresó Gallardo.

Durante la reciente reunión donde la oposición se autoconvocó, todos los diputados decidieron y votaron unánimemente en extender y habilitar el período de sesiones ordinarias hasta enero de 2026.

Para los diputados en oposición, mediante esa resolución se busca vencer la obstaculización de sesiones ordinarias como parte de la estrategia que ha desarrollado la actual junta directiva del Congreso Nacional dirigida por Luis Redondo. VC