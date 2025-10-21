Autoconvocatoria de la oposición en el Congreso Nacional es un show, según oficialismo

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, señaló hoy que la autoconvocatoria de la oposición en el Congreso Nacional es un show.

“Esta autoconvocatoria no tiene razón de ser, carece de legalidad, ya lo hicieron hace un año y no les dio ningún resultado”, expresó el diputado oficialista.

Razonó que nadie va a publicar en el diario oficial La Gaceta, ni se sancionará por parte del Poder Ejecutivo, lo que se apruebe en cualquier autoconvocatoria a sesiones en el Congreso Nacional.

Acusó que la oposición es la que no permite que avance la agenda legislativa ya que desde el oficialismo a través del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se ha dado muestras de diálogo.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal no quieren apoyar la agenda legislativa, dijo.

Se trata de un boicot premeditado ya que ellos quieren que el oficialismo quede en ridículo con la construcción de hospitales o pavimentación de carretera, razonó.

Insistió que es la oposición política la que no quiere que se avance con la agenda legislativa. (RO)