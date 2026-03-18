Auto de formal procesamiento por construcción ilegal de lagunas y corte de árboles en Lepaterique

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), logró un auto de formal procesamiento contra Fredy Gustavo Silva Reconco, a quien se le supone responsable del delito de daños agravados tras la construcción de lagunas artificiales y el corte de árboles en el sector de Las Tablas, municipio de Lepaterique.

Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de firma periódica del libro de actas, mientras continúa el proceso legal.

La acción de la Fiscalía se deriva de una investigación técnica realizada tras recibir una denuncia en las oficinas de la FEMA, lo que motivó el desplazamiento de un equipo de técnicos al sitio para verificar los daños en las cercanías de una escorrentía superficial de invierno.

Durante la inspección de campo, los técnicos constataron la existencia de dos lagunas artificiales construidas con maquinaria pesada, una de las cuales presentaba dimensiones de 23 metros de largo por 5.60 metros de ancho y cuatro metros de profundidad, verificándose que se utilizó una retroexcavadora para su construcción.

En el recorrido, se identificó además una tercera laguna vacía de mayores dimensiones, con 32 metros de largo, donde se observó la remoción total de la capa vegetal y un severo descombro del terreno circundante.

Los hallazgos incluyeron la ubicación de una bomba de caudal y sistemas de mangueras utilizados para extraer agua de una naciente situada a unos 90 metros de distancia, con el fin de llenar los depósitos artificiales y, presuntamente, utilizar el recurso hídrico para el riego de hortalizas sin contar con los permisos correspondientes.