Auto de formal procesamiento contra exdirector de Fiscales del MP y exinterventor de la OABI

San Pedro Sula – El Ministerio Público obtuvo auto de formal procesamiento contra Rigoberto Portillo Mejía, exmiembro de la Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por supuesta asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión.

Asimismo, se dictó auto de formal procesamiento contra Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público, y Jorge Luis Martínez Grijalva, por los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad de malversación por uso y estafa, en perjuicio de otros derechos fundamentales, la fe y la administración pública, además de un testigo protegido.

De acuerdo con las investigaciones, los procesados conformaron una red que arrendaba de forma irregular propiedades incautadas mediante contratos ficticios, sin entregar copias a los arrendatarios y sin haber realizado ninguna gestión administrativa ante la OABI. Los implicados cobraban altas sumas de dinero, mismas que depositaban en cuentas personales, sin registrar los ingresos en las cuentas oficiales de la institución. VC