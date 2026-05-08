Auto de formal procesamiento a exfuncionario de Casa Presidencial en caso Helios

Tegucigalpa – Un juez natural designado dictó en audiencia inicial la medida de auto de formal procesamiento en contra de un exfuncionario de Casa Presidencial implicado en el caso Helios.

El imputado responde al nombre de José Octavio Godoy Urbina, acusado de la comisión del delito de fraude.

Según el requerimiento fiscal, el imputado es acusado de articular un esquema junto a empleados de dicha institución, del Instituto de la Propiedad (IP) y particulares, para crear empresas de maletín utilizadas para simular contratos en el área de comunicaciones.

A través de este mecanismo, se giró alrededor de 144 cheques desde Casa Presidencial, permitiendo el desvío de aproximadamente 143 millones de lempiras, dinero que presuntamente fue retirado en efectivo por los acusados, quienes fragmentaron depósitos a nombre de terceros sin justificación comercial.

En expediente judicial también están implicados los ciudadanos Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, a quienes se les acusa por los delitos que van desde fraude hasta lavado de activos. AG