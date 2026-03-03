Auto de apertura a juicio a exfuncionarias de Invest-H por caso de mascarillas

Tegucigalpa – Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, dictó auto de apertura a juicio oral a dos exfuncionarios de la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Los imputados son Elena María Hernández y María Elena Palacios, acusadas por la comisión del delito de fraude.

Este martes se celebró la audiencia preliminar para las dos exfuncionarias en el caso de la compra de mascarillas.

Relación de hechos

De acuerdo a las investigaciones, exfuncionarios de Invest-H se confabularon con las empresas “grupo G y T S.A. de C.V” y “Germar Ferretería” para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos en la compra.

Además, se descubrió que el exdirector Marco Bográn, Juan José Lagos Romero, Elena Hernández y María Palacios, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería.

Sin embargo, las investigaciones determinaron que los funcionarios buscaron beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero.

Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería y se emitió un cheque de más del 95 % del valor pactado a favor de Lagos Romero, quien es esposo de la exdiputada Waleska Zelaya.

Finalmente, el Estado adquirió de manera irregular 474 mil mascarillas entre abril y mayo de 2020, y el perjuicio económico fue de 39 millones 396 mil lempiras.

Por este caso, Marco Bográn fue sentenciado a seis años de prisión y una multa por el monto defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo.

Mientras que el exadministrador de Invest-H, Alex Moraes, fue condenado por violación de los deberes de los funcionarios y se le decretó inhabilitación especial por cuatro años y seis meses. AG