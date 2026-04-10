Ausencias de sesiones de consejeros punto principal de investigación en juicio político: Julieta Castellanos

Tegucigalpa – Tras la histórica aprobación del juicio político contra cuatro funcionarios de los órganos electorales, la socióloga y exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, afirmó que el proceso se fundamenta en hechos fácticos y no en simples denuncias, señalando una parálisis institucional provocada por inasistencias injustificadas.

Castellanos enfatizó que el foco central del juicio no reside en las denuncias de fraude que algunos funcionarios han interpuesto, sino en el abandono de sus funciones en momentos críticos para la democracia hondureña.

Como puntos clave del análisis e investigaciones la comisión de juicio político deberá enfocarse en la forma deliberada como faltaron a sesiones, añadió.

Para la experta, las inasistencias a las sesiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del consejero Marlon Ochoa y otros magistrados no fueron accidentales. «Lo que se percibe es que fue una ausencia deliberada, porque tampoco se presentaron los suplentes», señaló.

El principal reclamo surge porque estas ausencias se prolongaron por semanas, comprometiendo los plazos establecidos para el proceso electoral de 2025 ya establecidos en el cronograma electoral.

Castellanos aclaró que el juicio político responde a la evaluación de un desempeño negligente. «El reclamo fue por hechos fácticos y no por denuncia. Las denuncias sobre fraude no impedían que Marlon Ochoa asistiera a las sesiones», sentenció.

La noche del jueves 9 de abril de 2026, el Congreso Nacional alcanzó una mayoría calificada de 91 votos para admitir la denuncia de juicio político contra los funcionarios ya suspendidos de sus cargos y en proceso de investigación. LB