Aunque se repitiera el examen el proceso ya está contaminado, por eso se retira, dice Rafael Canales

Tegucigalpa – «Me retiro porque el prestigio o lo que uno haya construido en su carrera y como presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), no lo quiero ir a exponer nuevamente ahí porque este proceso ya está contaminado», reiteró este viernes Rafael Canales.

“Yo me retiro de seguir participando en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, hasta me siento un poco arrepentido, porque no iba a participar”, apuntó.

Añadió que, aunque se repitiera el examen no participaría porque ya todo “está contaminado”.

Seguidamente el abogado presidente del CAH mantuvo que no pidió revisión de examen, porque ya no desea seguir en el proceso ya que se han detectado problemas de fondo y forma en el examen del cual se habla que hay filtraciones.

En declaraciones a medios radiales, mencionó que, en la prueba, había muchas cosas para descalificar, preguntas que no estaban en el temario dejando ver que si hubo fallas de formas legales.

Seguidamente reiteró que hay fallas en el proceso y los miembros de la Junta no reconocen que hubo una falla y en vez de rectificar y hacer una investigación ha salido a relucir el orgullo y prepotencia en contra de los profesionales del derecho que se postularon de buena fe con la esperanza de reconstruir el Poder Judicial. LB