Aunque se haya publicado adhesión al CAF, préstamos no se aprobarán en el CN, asegura diputado Cruz

Tegucigalpa – Aunque “de forma ilegal” se publicó en el diario La Gaceta la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), los préstamos que lleguen al Poder Legislativo no lograrán tener el respaldo de la mayoría de los legisladores, dijo este domingo el diputado Roy Dagoberto Cruz Pérez.

“Todo préstamo tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional, aunque ellos se adhieran al CAF, todo préstamos tiene que pasar por la aprobación del Legislativo y no tendrán los votos necesarios para aprobarlos. Yo no creo que este banco, si es de personas inteligentes y sensatas, les vaya a prestar dinero aprobada de forma ilegal, estos de Libre se van y el próximo gobierno no tendrá responsabilidad de saldar esas deudas”, enfatizó.

El congresista por el departamento de Copán, dijo que fue una clara violación a la democracia que se haya publicado el decreto en La Gaceta, pese a que no se aprobó el acta por el pleno legislativo.

“Los que lo hicieron caen en un grave delito, un delito muy complicado, que nunca prescribe, que se paga con cárcel y ese es el delito de traición a la patria, por parte de los ilegales de la junta directiva del Congreso Nacional y la presidenta (Xiomara Castro) por haber firmado este decreto. Todo lo quieren hacer a la fuerza y las patadas”, expresó.

Se pronunció en contra que el Estado de Honduras “regale” 11 mil millones de lempiras “a un banco comunista, simplemente por tener una membresía para optar a préstamos que se obtienen al 2 % en el BCIE y BID, pero el banco andino lo hace al 7 %”. JS