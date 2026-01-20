Aunque no instaló mesa de negociación, ministro de Trabajo aboga por salario mínimo justo

Tegucigalpa – El ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, que debió instalar la mesa de negociación del nuevo salario mínimo desde finales del año pasado, abogó para que se tomen en cuenta herramientas científicas elaboradas por esa oficina gubernamental para establecer los nuevos montos.

El funcionario, que brilló por su ausencia después de las elecciones del 30 de noviembre, alardeó que el gobierno deja una herramienta como la encuesta nacional de ingresos y gastos.

“Con esta herramienta más la herramienta del Instituto de nutrición de Centroamérica y Panamá, del INCAP, que es un estudio sobre los alimentos que conforman a canasta básica alimentaria en Honduras o que deberían de conformarla, creemos que tenemos las dos principales herramientas para una negociación donde se determine un salario acorde a la realidad de las familias trabajadoras”, expresó.

Explicó que la mesa tripartita debe considerar las herramientas académicas y científicas que se han elaborado para ese fin. “Ambas herramientas le han costado el estado de Honduras varios millones de lempiras. Es una inversión para generación de datos reales y actualizados. Esos datos deben de considerarse y esperamos que las nuevas autoridades fijen un salario mínimo acorde a esas herramientas científicas”, insistió.

En otro apartado, el ministro Fernández dijo que en el campo del desempleo hubo una disminución en el desempleo abierto a 4.8 a 4.9, la que calificó como “una disminución histórica”.

Según el funcionario, han aumentado las personas ocupadas, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística para 2025 ya que se generaron más de 300 mil empleos, principalmente en los rubros de agricultura, de construcción, de manufactura y de comercio al por mayor y al por menor.

No obstante, Fernández señaló que el desafío principal en Honduras tiene que ver con que los empleos sean con derecho. La mayor parte de las personas realizan labores con ausencia de esos derechos laborales. JS