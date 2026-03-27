Aún no se completan nombramientos en servicio exterior, dice canciller que anuncia postulación de Honduras para asumir el SIECA

Tegucigalpa – La canciller hondureña Mireya Agüero dijo este viernes que aún no completan los nombramientos en el servicio diplomático tras dos meses de la asunción al poder del gobierno de Nasry Asfura. Igualmente, mencionó que Honduras postulará a un candidato para presidir el Sistema de la Integración Económica Centroamericana (SIECA).

– No confirmó ni negó que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, van a ocupar un cargo en el servicio exterior.

“Hemos propuesto a un ciudadano hondureña para asumir la Sistema de la Integración Económica Centroamericana. El presidente Asfura está interesado en ver cómo hacemos un relanzamiento de este mecanismo regional”, declaró a medios de prensa.

Sobre la cancelación de pasaportes vitalicios, refirió que se ha avanzado mucho en este apartado e incluso se está en comunicación con personas que aún no los han entregado debido a condiciones meramente especiales como es el caso que en el documento tienen su visa vigente hacia EEUU. “En este caso hemos anulado el pasaporte, pero hemos dejado que lo mantengan para facilitar el ingreso, hay un trabajo individualizado de muchísimo seguimiento para dar cumplimiento a que todas las disposiciones que ya están derogadas”, reforzó.

Informó que después de la Semana Santa convocó a una comisión jurídica para la revisión del reglamento de 1998, con el afán de que la decisión al más alto nivel en Honduras respecto a un pasaporte diplomático se cumpla.

Resaltó que es importante para le gestión del presidente Asfura “alinear la cooperación internacional a sus elementos prioritarios de su plan de gobierno”.

Mencionó que se ha revisado la agenda de proyectos con Japón y en un corto plazo se verá la realización de proyectos tanto en temas de infraestructura, salud, educación, entre otros que son prioridad para el país.

La funcionaria aseguró que la transformación del servicio exterior continúa con el nombramiento de muchos nuevos jefes de misión y la renovación de los cuerpos consulares de primera prioridad porque constituyen la cara de atención a los connacionales en el exterior.

Los nombramientos en el servicio exterior no se han completado porque no debe ser un trabajo apresurado, tiene que ser pensado y estratégico por etapas. “No se puede remover a gente que está en el escalafón diplomático, que son portadores de las firmas y que por lo tanto se obstaculicen los procesos de pago de los funcionarios o los servicios públicos que los consulados proveen”. JS