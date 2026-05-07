Aún es difícil hablar de logros económicos del Gobierno: Amparo Canales

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, señaló hoy que aún es difícil hablar de logros económicos del Gobierno debido al constante incremento en los precios de la canasta básica.

Explicó que la crisis internacional y el conflicto en Medio Oriente “han provocado efectos directos en la inflación y el costo de vida de los hondureños”.

Canales sostuvo que el gobierno debe actuar con mayor rapidez para atraer inversión y generar empleo de calidad, al advertir que siete de cada diez empleos en Honduras se mantienen en la informalidad.

“La precariedad laboral se profundiza día a día”, expresó, al tiempo que pidió acciones más eficientes para enfrentar la situación económica.

La economista consideró que el arranque de la actual administración ha sido lento, especialmente en la aprobación del presupuesto y del programa monetario, dos herramientas que calificó como claves para impulsar servicios públicos y atender áreas prioritarias como salud, seguridad y generación de empleo. (RO)