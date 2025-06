Aún en la diferencia podemos convivir y mirarnos con respeto, dice Iglesia en Homilía

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, señaló hoy al pueblo de Honduras que aún en la diferencia podemos convivir y mirarnos con respeto.

“Aún en la diferencia podemos convivir y mirarnos con respeto y querer un bien para todos, la razón de esa posibilidad de comunión es porque Dios es Santísima Trinidad”, reflexionó el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH).

Explicó que el misterio eterno de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos recuerda que existe una historia antes de nuestra historia y por lo tanto el enigma de nuestra existencia, aun con su peso y dolo, no es una condena irremediable, sino un encuentro de vida y esperanza.

Las lecturas de hoy nos hacen entender que el hombre es imagen del Dios Trinitario y más aún que en cada persona habita Dios, agregó.

“La Santísima Trinidad nos enseña a mirarnos con amor unos a otros. Su mirada santa nos invita a mirar la historia humana no como algo banal, sino como algo liberador”, acotó.

Con base en lo anterior, exhortó a creer en Dios Trinidad como fundamento de la existencia y a su vez como su fin último.

El Espíritu Santo que hemos recibido en Pentecostés nos ilumina para conocer la verdad completa.

Finalmente, reiteró que aún en la diferencia podemos convivir y mirarnos con respeto y querer un bien para todos, la razón de esa posibilidad de comunión es porque Dios es Santísima Trinidad.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo Evangelio según San Juan:

Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”. (RO)