Gobierno recibió Caja Única vacía: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, detalló esta mañana algunos hallazgos de lo que heredó la administración saliente donde destacó que se recetaron doble pago, aumentos de salario, de 25 mil pasaron a ganar 70 mil para el caso, «dijeron que no iba a pagar indemnizaciones y si se pagaron, es una grosería lo que hicieron”, afirmó.

-Administración de Xiomara Castro no dejó los códigos de acceso de todos los sistemas.

-En diciembre y de enero empezaron hacer pillerías con el dinero dejando bastante deteriorada la Caja Única del Tesoro, denunció la designada presidencial.

-«Es una grosería lo que hicieron”, arguyó.

Muchos de los pagos de indemnizaciones que estaban cargados en la Secretaría de Finanzas, solo para ser depositados en sus cuentas fueron detenidos.

Indicó además que en la renta de vehículos, se gastaba mensualmente mil 400 millones de lempiras.

En una institución, en el canal del Estado aparecen contratados más de mil 600 empleados, “no los encontramos, pero están contratados, en un canal tan pequeño, solo para citarles lo abusivo que fue el gobierno anterior en algunos temas”.

Mejía dijo que además de los salarios que no fueron pagados por la administración de Xiomara Castro, que incluye estudiantes de medicina, médicos, enfermeras y maestros, tampoco se ha pagado a los proveedores.

“No se le ha pagado absolutamente a nadie, simplemente lo que hicieron es recetarse con la cuchara grande, aumentarse en el mes de diciembre y de enero, empezaron hacer pillerías con el dinero dejando bastante deteriorada la Caja Única del Tesoro”, manifestó en entrevista a TN5 Matutino.

Resumió en que “hay problemas en infraestructuras, energéticos, en salud, en las transferencias de los gobiernos locales, hay problemas en todo y todo requiere del recurso económico, recurso económico que dejaron casi en las latas el gobierno anterior y eso lo vamos a demostrar conforme salgan las auditorías”, aseguró.

Mejía dijo que la Caja Única estaba “vacía, escurrida y exprimida”.

La funcionaria informó que el gobierno está realizando todas las gestiones para proceder con los códigos de acceso de todos los sistemas, algo que tampoco fue entregado por la administración Castro.

En tal sentido, Mejía expresó que no es que se le quiera pagar a estos grupos de empleados públicos que tienen su pago pendiente, si no que estas fueron las condiciones en que recibieron el Estado, y aseguró que hacen lo formal y legalmente establecido para proceder a estos pagos. VC