Aumento sostenido de casos de dengue y riesgo de nueva epidemia, alerta el doctor Umaña

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña alertó que los casos de dengue continúan en aumento de forma sostenida en el país por lo que advirtió que Honduras podría estar a las puertas de una nueva epidemia.

El especialista expresó que la principal preocupación no es únicamente el incremento de contagios, sino las complicaciones que podrían registrarse debido a la circulación del serotipo 3 del virus.

Según explicó, el dengue tipo 3 es “altamente virulento” y representa un mayor riesgo para las personas que anteriormente han padecido los serotipos 1 o 2, una condición que afecta a miles de hondureños.

Esta situación podría derivar en un incremento de casos graves y un mayor número de fallecimientos, especialmente entre niños y adolescentes.

Ante este panorama, el médico hizo un llamado a la población y a las autoridades a reforzar las acciones de prevención para evitar una emergencia sanitaria.

Insistió en la importancia de eliminar los criaderos del mosquito transmisor, mantener limpios los recipientes donde se almacena agua y seguir todas las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud.

Finalmente, Umaña exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad para evitar pérdidas humanas. «Eliminemos los criaderos y no lamentemos tragedias. Sigamos todas las recomendaciones y medidas de prevención», enfatizó. LB