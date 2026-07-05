Aumento en productos alimenticios siguen apretando bolsillo de los hondureños

Tegucigalpa – Esta semana se registró un incremento de cinco lempiras en el cartón de huevos grande, ahora su costo es de L. 100 en la feria El Lempirita, es solo un ejemplo de los fuertes retos que tiene que afrontar los consumidores diariamente para poder llevar alimentos a sus viviendas.

Cada semana se registra un aumento en un producto alimenticio en cualquier mercado que complica la tarea de llevar las comidas necesarias para dárselos a los miembros de un hogar.

Sumado a los costos de la energía eléctrica y de los combustibles, los hogares hondureños tienen que hacer malabares o sacrificar un producto consumido para poder ajustar la lista de compra.

Este viernes se reportó el incremento de cinco lempiras, ahora 100, en el cartón de huevos grande en la feria El Lempirita en la capital hondureña, la comerciante argumentó que los distribuidores no quieren bajar el precio pese a que se registra la disminución en el costo de los combustibles.

Advirtió que, si la canasta básica alimentaria sigue incrementando, el cartón de huevos va a aumentar cinco lempiras cada semana.

“Los combustibles han bajado, pero la canasta básica no”, explicó la vendedora de cartón de huevos cuando le consultaron por los altos costos.

Mientras que, en la Feria del Agricultor y el Artesano, se ha registrado un aumento de 10 lempiras en el precio del pataste, ahora se cotiza en L. 25, la papa pasa de 23 a 25 lempiras.

Igualmente, la cebolla en la feria del Agricultor y el Artesano pasa de 16 a 20 lempiras. El brócoli pasa de L. 30 a L. 40.

Pese a que estos productos alimenticios son considerados accesorios o adornos en mesa de un hogar, no son exentos de los efectos de factores externos como el precio de los combustibles y la sequía.

La interrogante de cada consumidor es cuando recibirá una buena noticia, porque si no sufre con el alza en los combustibles, lo es la tarifa de energía eléctrica o los productos alimenticios.

Por muchas semanas, los consumidores sufrieron los efectos del conflicto bélico en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán que generó el cierre del estrecho de Ormuz y causó elevados precios en los combustibles.

Ahora que los hondureños empiezan a ver la luz con leve disminución en el precio de los combustibles, ahora tendrá que lidiar con el alza en la tarifa eléctrica por los próximos tres meses.

Sumado al alto costo de la canasta básica alimenticia, la billetera de los hondureños es limitada para abarcar todos los productos requeridos y decide sacrificar uno.

El defensor de los consumidores, Adalid Irías, reveló en estos últimos días que el precio del quintal del frijol rosado aumentó 200 lempiras y que su costo es de dos mil 400 lempiras.

(LEER): En dos semanas el quintal de frijoles aumentó 200 lempiras y ahora se cotiza a L. 2,400, alerta Defco

Los frijoles es uno de los productos esenciales en cada hogar y estos incrementos son un golpe a los bolsillos de los consumidores.

Menos venta

El coordinador de la Feria del Agricultor y el Artesano, Jimmy Ponce, admitió que los consumidores capitalinos han decidido reducir la compra de productos e incide en la venta.

“Es una preocupación para el consumidor (alto costo de la canasta básica) y cada vez que incrementa los vendedores vendemos menos y la utilidad se reducen”, admitió Ponce.

Anheló que en las próximas semanas se detengan las alzas y se reduzcan los precios de la canasta básica alimentaria familiar.

Indicó que los consumidores deben pagar todos los compromisos de los hogares, y el resto lo gasta en compra de productos alimenticios.

Ponce alertó que si se sigue incrementando a los productos de la canasta básica familiar, varios de estos se convertirán en un lujo para los hogares. AG