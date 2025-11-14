Aumento de precio en los combustibles la próxima semana

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este viernes que la próxima semana se registrará un incremento en centavos en el precio de los combustibles.

La gasolina súper sufrirá un incremento de 94 centavos en su precio que será de 102.10 lempiras a partir del lunes 17 de noviembre.

En el caso de la gasolina regular, su costo será de 94.81 lempiras tras un aumento de 72 centavos.

Mientras que el queroseno, su nuevo precio será de 79.20 lempiras tras una subida de 73 centavos.

Asimismo, el diésel experimentará un ajuste al alza de 68 centavos en su valor que será de 88.94 lempiras.

No obstante, el GLP Doméstico mantiene su precio de 238.13 lempiras tras la medida que viene otorgando el gobierno desde hace varios años.

Finalmente, el GLP Vehicular experimentará un aumento de apenas cinco centavos en su precio que será de 44.62 lempiras. AG